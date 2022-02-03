Кемеровский склад загорелся ночью

Накануне в час ночи в оперативную службу поступила информация о пожаре в нежилом помещении на Кузнецком проспекте Кемерова.
Спасатели выехали на место и локализовали пожар за несколько минут.
–В результате обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 120 квадратных метров, внутри сгорели деревянные паллеты на площади 70 квадратных метров, – сообщили представители МЧС журналистам VSE42.Ru.
Всего к тушению пожара от МЧС привлеклись 38 человек и 9 единиц техники. Пострадавших нет.
Фото: МЧС по Кемеровской области
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