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Кемеровский СИЗО закрылся на карантин из-за вспышки заражения COVID-19

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Все сотрудники и арестанты в СИЗО кузбасской столицы были отправлены на принудительный карантин после выявления случаев заболеваемости китайским вирусом.

Следственный изолятор в Кемерове закрылся после того, как в здании коронавирусной инфекцией заразились несколько человек. В результате из-за приостановления работы было принято решение отложить перемещение подозреваемых и обвиняемых в злодеяниях на следственные действия, а также в залы судебного заседания.


К настоящему времени в СИЗО под арестом пребывают около 600 человек. При этом случаи заражения оказались единичными, а все пациенты перенесли вирус в легкой форме или вовсе без выраженных симптомов.

Карантин длится уже две недели. Сегодня будут сделаны контрольные тесты, по результатам которых удастся принять решение об отмене ограничений. К настоящему моменту все заболевшие прошли лечение, – прокомментировали редакции AVOKADO в ГУФСИН по региону.

Стоит отметить, что карантин в следственном изоляторе кузбасской столицы действует с 26 июля.

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