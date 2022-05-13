Пользователи социальных сетей разместили видео, на которое попал водитель, проехавший через пешеходный переход в Рудничном районе Кемерова. При этом на проезжей части в этот момент находились люди, а движение автомобилей запрещалось сигналом светофора.

Данное сообщение заметили сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы. Они сообщили, что начали проверку по факту данного происшествия. Сейчас полицейские устанавливают владельца LADA Priora, а также лицо, которое управляло машиной в момент правонарушения. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении водителя к административной ответственности, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Напомним, ранее кемеровчане возмутились опасным маневром "Шумахера".