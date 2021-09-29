Кемеровский роддом закрылся

Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте Кузбасской областной детской клинической больницы имени Атаманова. Представители медицинского учреждения отметили, что прием рожениц в отделение будет приостановлен на три недели.

– Наш роддом берет трехнедельный тайм-аут. С 27 сентября начнутся плановые профилактические работы! – указано в публикации.

Также в тексте сообщения указан и срок возобновления приема женщин. В отделение они смогут попасть не раньше 18 октября 2021 года.