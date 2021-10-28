Кемеровский рецидивист после угона автомобиля уснул в патрульной машине

Инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Kia Сeed, который петлял на проезжей части. Внутри находился водитель, который не смог показать права и документы на машину. Кроме того, мужчина был пьян: уровень алкоголя в его организме превысил допустимый в семь раз.

— Сразу после получения результатов теста автомобилист под воздействием спиртного уснул в патрульной машине, — рассказали в областном ГУ МВД.

В это же время поступила ориентировка на угнанный автомобиль, который оказался именно тем, который и остановили инспекторы. Оказалось, что 35-летний мужчина, работая на станции техобслуживания на проспекте Кузнецком, угнал оттуда машину, чтобы съездить на свидание.

На водителя составили протокол за вождение в пьяном виде, а также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". За данное преступление максимальное наказание составляет пять лет колонии.