Кемеровский ресторан с многолетней историей попал на продажу почти за 70 млн рублей

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Покупателю двухэтажного ресторана в кузбасской столице придется отдать за сделку 69,9 млн рублей.

На одной из популярных Интернет-площадок появилось объявление о продаже ресторана по адресу: город Кемерово, улица Тухачевского, дом №31Б. Согласно описанию, площадь двухэтажного заведения составляет 1 372 квадратных метра. Расположено здание на участке в 8,8 сотки, также находящемся в собственности.

‒ Ресторан с 12-летней историей. <...> К удобству гостей предлагается два ресторана. Ресторан верхнего этажа основной зал на 100 посадочных мест и дополнительные VIP комнаты <...> Ресторан на первом этаже имеет также залы с посадочными местами до 200 человек, ‒ сообщает автор объявления.

Цена ресторана составляет 69 990 000 рублей. Отмечается, что здание оборудовано системой пожаротушения.

Фото: Avito

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