Кемеровский ресторан для мужчин попал на продажу за 32 млн рублей

Кемеровский ресторан "Alles" попал на продажу за многомиллионную сумму. Речь идет о точке общественного питания на улице Тухачевского, 31Б в Заводском районе города. Автор объявления указал, что заведение можно считать "легендарным".

В качестве преимуществ продаваемого объекта продавец назвал: выгодное местоположение, нахождение точки отдельно от жилого дома, удобную парковку, большой жилой массив. Общая площадь помещения 686,8 метров квадратных.

Еще одним хорошим бонусом для покупателей можно считать цену заведения, считает владелец. Стать его новым хозяином можно за 32 000 000 рублей. При этом в открытых источниках есть информация, что точка питания позиционирует себя, как "мужской ресторан крепких напитков".