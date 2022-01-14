В Сети кемеровский автомобилист разместил видеозапись, которую ему удалось заснять неподалеку от кольца на проспекте Ленина. По словам автора, проезжая часть на указанной территории накануне зимним утром оказалась затоплена водой.

— Офигеть, прорвало что ли что-то или тушат опять. Может что-то горит ?, — поинтересовался интернет-пользователь.

Ответ на вопрос поступил не от горожан, а сразу от представителей местной администрации. По словам чиновников, в ночь на четверг, 13 января, по адресу проспект Ленина, 146/1 протек водопровод. Специалисты к текущему моменту устранили неполадки.

Однако стоит отметить, что вода разлилась по проезжей части и, когда после лютых морозов жидкость застынет, то на дороге возникнет мощный гололед, из-за чего водителям следует соблюдать предельную осторожность для избежания ДТП.