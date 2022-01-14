Кемеровский проспект "утонул" из-за прорыва водопровода

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Жители кузбасской столицы в социальной сети рассказали, что проезжая часть неподалеку от кольца ушла под воду. Кемеровские власти прокомментировали инцидент.

В Сети кемеровский автомобилист разместил видеозапись, которую ему удалось заснять неподалеку от кольца на проспекте Ленина. По словам автора, проезжая часть на указанной территории накануне зимним утром оказалась затоплена водой.

Офигеть, прорвало что ли что-то или тушат опять. Может что-то горит ?, — поинтересовался интернет-пользователь.

Ответ на вопрос поступил не от горожан, а сразу от представителей местной администрации. По словам чиновников, в ночь на четверг, 13 января, по адресу проспект Ленина, 146/1 протек водопровод. Специалисты к текущему моменту устранили неполадки.


Однако стоит отметить, что вода разлилась по проезжей части и, когда после лютых морозов жидкость застынет, то на дороге возникнет мощный гололед, из-за чего водителям следует соблюдать предельную осторожность для избежания ДТП.

Видео: ВКонтакте / "Подслушано Кемерово"

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