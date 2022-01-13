Кемеровский проспект оказался засыпан углем

0
Фото:  

Сегодня в областном центре грузовой автомобиль потерял на дороге уголь: осадочная порода оказалась на проезжей части.

В Сети появилась информация, что в районе Кузнецкого проспекта в городе Кемерово проезжая часть оказалась обсыпана "черным золотом". По словам местных жителей, неприятный инцидент произошел с грузовиком, перевозившим уголь: груз вывалился из кузова, из-за чего его пришлось убирать с дороги.

Дороги посыпают?) с иронией отметил автор поста.

Судя по фотографии, грузовой транспорт покинул место происшествия, однако, на дороге остался черный след.


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о случившемся поступил в ведомство около 15:00 по местному времени. На помощь к водителю выехал экипаж. В результате ископаемое оказалось погружено в кузов уже через 30 минут. На движении в центре города инцидент не отразился.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32568

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined