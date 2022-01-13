Кемеровский проспект оказался засыпан углем

В Сети появилась информация, что в районе Кузнецкого проспекта в городе Кемерово проезжая часть оказалась обсыпана "черным золотом". По словам местных жителей, неприятный инцидент произошел с грузовиком, перевозившим уголь: груз вывалился из кузова, из-за чего его пришлось убирать с дороги.

– Дороги посыпают?) – с иронией отметил автор поста.

Судя по фотографии, грузовой транспорт покинул место происшествия, однако, на дороге остался черный след.

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о случившемся поступил в ведомство около 15:00 по местному времени. На помощь к водителю выехал экипаж. В результате ископаемое оказалось погружено в кузов уже через 30 минут. На движении в центре города инцидент не отразился.