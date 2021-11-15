Кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов

Граждане без QR-кодов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или справки о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 не смогут попасть в торговые павильоны рынка на проспекте Шахтеров,111, в городе Кемерово даже за продуктами. Об этом стало известно из публикации в социальной сети. Нововведение вступило в силу с понедельника, 15 ноября.

– И почему люди должны ходить за продуктами по кодам? А если бабуля лет 70 за продуктами приедет с кнопочным телефоном, которая о Госуслугах не знает ничего? – сокрушилась горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. Однако ограничения не помешали проведению концерта без масок во время пандемии COVID-19 на открытии сезона в Шерегеше.