Кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов

6
Фото:  

Жители областного центра в Сети возмутились закрытием входа на крупный городской рынок для граждан без QR-кодов или набора других документов, подтверждающих отсутствие вируса COVID-19.

Граждане без QR-кодов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или справки о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 не смогут попасть в торговые павильоны рынка на проспекте Шахтеров,111, в городе Кемерово даже за продуктами. Об этом стало известно из публикации в социальной сети. Нововведение вступило в силу с понедельника, 15 ноября.

И почему люди должны ходить за продуктами по кодам? А если бабуля лет 70 за продуктами приедет с кнопочным телефоном, которая о Госуслугах не знает ничего? – сокрушилась горожанка в сообществе во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. Однако ограничения не помешали проведению концерта без масок во время пандемии COVID-19 на открытии сезона в Шерегеше.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31004

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined