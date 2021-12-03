Кемеровский предприниматель заплатил штраф после падения ребенка

Сообщается, что кемеровчанин, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставлял услуги по прокату дрифтбайка. При этом он не провел для оператора необходимый инструктаж, а оператор проката, в свою очередь, не объяснила желавшему прокатиться на дрифтбайке ребенку правила безопасности. Кроме того, юный кемеровчанин не получил защитное снаряжение. Во время движения несовершеннолетний упал и ударился затылком о тротуар, получив множественные травмы.

Суд признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч руб, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Кемеровчанин выплатил штраф в полном объеме.