Кемеровский предприниматель заплатил штраф после падения ребенка

0
Фото:  

Судебные приставы взыскали с владельца проката дрифтбайка 100 тысяч рублей после травмы несовершеннолетнего.

Сообщается, что кемеровчанин, являясь индивидуальным предпринимателем, предоставлял услуги по прокату дрифтбайка. При этом он не провел для оператора необходимый инструктаж, а оператор проката, в свою очередь, не объяснила желавшему прокатиться на дрифтбайке ребенку правила безопасности. Кроме того, юный кемеровчанин не получил защитное снаряжение. Во время движения несовершеннолетний упал и ударился затылком о тротуар, получив множественные травмы.


Суд признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч руб, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.


Кемеровчанин выплатил штраф в полном объеме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31586

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined