Кемеровский предприниматель получил штраф за продажу контрафактных товаров

Кемеровский районный суд вынес решение по делу, возбужденному в отношении предпринимателя. Сообщается, что мужчина в апреле 2021 допустил розничную продажу кроссовок, на которых были незаконно воспроизведены товарные знаки фирм Nike и Reebok. Ущерб, нанесенный компаниям, составил более 42 000 рублей.

‒ Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, ‒ сообщают в пресс-службе суда.

Вину в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 14.10 КРФобАП мужчина признал в полном объеме. При этом бизнесмен попросил снизить размер административного наказания из-за тяжелого финансового положения и наличия на иждивении двух несовершеннолетних и одного малолетнего ребенка. Суд снизил назначенный штраф в 85 470 рублей до 42 735 рублей.

Отмечается, что оставшиеся у предпринимателя контрафактные товары были изъяты.