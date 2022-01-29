Кемеровский подросток выручил около 60 тыс рублей после взлома гаража

55-летний житель Кемерова заметил, что из его гаража пропали металлические трубы, запчасти от холодильников, зарядное устройство для аккумулятора, летние шины, бензопилу, палатку и деревообрабатывающий станок.

Мужчина сразу обратился в полицию. Злоумышленник был найден. Им оказался 15-летний подросток, который взломал помещение, вынес имущество на сумму около 60 000 рублей и продал в пункт приема металла, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого парня возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.