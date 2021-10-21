Кемеровский подросток предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета

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Подросток из столицы Кузбасса попал под суд за хищение денег с банковского счета клиента кафе, где несовершеннолетний подрабатывал официантом.

По версии следствия, 17-летний кемеровчанин, подрабатывающий официантом в одном из городских кафе, обнаружил два мобильных телефона, оставленных посетителем. Несовершеннолетний заметил, что номер одного телефона привязан к банковскому счету. Подросток перевел оттуда пять тысяч рублей на свою банковскую карту. Когда посетитель вернулся за телефонами, юный кемеровчанин заявил, что клиент не оставлял их в заведении. Позже подросток выбросил один мобильный телефон, а второй отдал знакомому.


Правоохранители выявили подростка и возбудили в отношении него уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета". Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.


Отмечается, что подросток возместил пострадавшему ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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