Кемеровский подросток попал в колонию за совершение нескольких преступлений

0
Фото:  

Суд вынес приговор юному жителю Кировского района столицы Кузбасса, совершившему ряд правонарушений. Среди прочего, юноша избил взрослого мужчину.

Правоохранители задержали 16-летнего подростка по подозрению в избиении 42-летнего мужчины. Установлено, что в октябре 2020 года кузбассовцы находились в ночном клубе, где между ними произошел конфликт. Позже они вышли на улицу и подросток напал на мужчину. В результате избиения кузбассовец получил черепно-мозговую травму и переломы костей головы.


В ходе расследования было установлено, что юноша причастен еще к нескольким правонарушениям: в июле 2020 года он в драке сломал челюсть мужчине, а в мае того же года забрал телефон у 15-летнего подростка. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд признал подростка виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". За свои правонарушения юноша отправился в воспитательную колонию на один год, девять месяцев и пять суток.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30860

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined