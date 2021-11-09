Кемеровский подросток попал в колонию за совершение нескольких преступлений

Правоохранители задержали 16-летнего подростка по подозрению в избиении 42-летнего мужчины. Установлено, что в октябре 2020 года кузбассовцы находились в ночном клубе, где между ними произошел конфликт. Позже они вышли на улицу и подросток напал на мужчину. В результате избиения кузбассовец получил черепно-мозговую травму и переломы костей головы.

В ходе расследования было установлено, что юноша причастен еще к нескольким правонарушениям: в июле 2020 года он в драке сломал челюсть мужчине, а в мае того же года забрал телефон у 15-летнего подростка. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал подростка виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". За свои правонарушения юноша отправился в воспитательную колонию на один год, девять месяцев и пять суток.