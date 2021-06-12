Кемеровский подросток помог девятилетнему мальчику вернуться домой

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13-летний житель областного центра Кузбасса заметил потерявшегося мальчика в автобусе и пригласил к себе. Родители первого обратились в полицию и выяснили, что ребенок накануне безвестно исчез в Тяжинском округе.

К полицейским в Тяжинском районе обратилась горожанка, которая сообщила о пропаже своего 9-летнего сына. Правоохранители и волонтеры начали розыск ребенка.

- Cотрудники полиции осмотрели дворы ближайших домов, опросили соседей, друзей и одноклассников несовершеннолетнего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Ориентировки на пропавшего были разосланы во все территориальные органы внутренних дел Кемеровской области.


В итоге мальчик был найден в Кемерове. Там его заплаканным в автобусе заметил 13-летний местный житель. Он решил спросить у ребенка, что с ним произошло. В ответ на это он услышал, что его юный собеседник потерялся. Подросток пригласил его к себе, а уже оттуда мама школьника-кемеровчанина обратилась в полицию.


Прибывшие на место инспекторы ПДН выяснили, что именно этого мальчика разыскивают полицейские в Тяжинском муниципальном округе. Также удалось установить, что пропал он после ссоры с родительницей – он сбежал из дома и добрался до Кемерова, однако обосновать свою мотивацию в выборе города, в которой он поедет, он не смог.

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