Кемеровский подросток помог девятилетнему мальчику вернуться домой

К полицейским в Тяжинском районе обратилась горожанка, которая сообщила о пропаже своего 9-летнего сына. Правоохранители и волонтеры начали розыск ребенка.

- Cотрудники полиции осмотрели дворы ближайших домов, опросили соседей, друзей и одноклассников несовершеннолетнего, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Ориентировки на пропавшего были разосланы во все территориальные органы внутренних дел Кемеровской области.

В итоге мальчик был найден в Кемерове. Там его заплаканным в автобусе заметил 13-летний местный житель. Он решил спросить у ребенка, что с ним произошло. В ответ на это он услышал, что его юный собеседник потерялся. Подросток пригласил его к себе, а уже оттуда мама школьника-кемеровчанина обратилась в полицию.

Прибывшие на место инспекторы ПДН выяснили, что именно этого мальчика разыскивают полицейские в Тяжинском муниципальном округе. Также удалось установить, что пропал он после ссоры с родительницей – он сбежал из дома и добрался до Кемерова, однако обосновать свою мотивацию в выборе города, в которой он поедет, он не смог.