Кемеровский подросток нашел убитого матерью отца

В июне 2021 года 38-летняя кемеровчанка пришла домой в нетрезвом состоянии, что не понравилось ее 44-летнему мужу. Между супругами началась ссора, в ходе которой мужчина ударил жену по голове кружкой. Женщина разозлилась и нанесла мужу удар ножом в грудь. В это время домой вернулся несовершеннолетний сын супружеской пары, который застал отца лежащим на полу. Женщина попыталась убедить подростка в том, что мужчина просто упал. Однако сын не поверил ее словам и вызвал медиков, которые констатировали смерть потерпевшего.

Заключенная под стражу женщина признала вину частично. Проведенные в ходе расследования экспертизы не выявили у задержанной никаких психических расстройств и не подтвердили состояние аффекта. В отношении злоумышленницы было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщают в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что дело отправлено для дальнейшего рассмотрения в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.