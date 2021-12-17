Кемеровский планетарий опубликовал уникальные астрофотографии кометы Леонарда

Накануне в Instagram-аккаунте кемеровского планетария появился пост с серией астрофотографий кометы Леонарда. Со слов экспертов, космическое тело постепенно отдаляется от Земли, чтобы покинуть пределы Солнечной системы, а уже завтра в субботу, 18 декабря, оно пролетит на расстоянии 4, 2 млн км от Венеры.

– С середины декабря для наблюдателей Северного полушария видимость кометы Леонарда прекращается. Комета переместится на небесную сферу Южного полушария. В южных регионах ее можно попробовать увидеть до 25 декабря, – следует из подписи к публикации.

Стоит отметить, что уже в новом 2022 году, а именно 3 января комета близко подойдет к Солнцу, а после исчезнет из виду навсегда.