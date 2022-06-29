Кемеровский пейнтболист прострелил себе глаз пластилином

Согласно данным в социальных сетях медицинского учреждения, мужчина готовил оружие к соревнованиям и в этот момент случайно выстрелил себе в правый глаз. Потерпевший сразу же обратился к офтальмологу. На МРТ врачи увидели нерентгеноконтрастное мягкое инородное тело за хрусталиком. Во время операции выяснилось, что это пластилин.

– Была сделана витроэктомия, то есть удалено стекловидное тело. Сам пластилин захвачен пинцетом и извлечен через дополнительный доступ, поскольку захватить его полностью через стандартные доступы было невозможно, – сказали специалисты КОКБ имени Беляева в соцсетях.

В результате сейчас поклонник пейнтбола видит только одним глазом, а впереди у него реабилитация и еще один этап оперативного лечения.