Кемеровский перинатальный центр возобновил работу

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Перинатальный центр снова открыл свои двери для женщин. Ранее учреждение приостанавливало работу из-за уборки и прочих плановых работ.

Сегодня в понедельник, 25 июля, в столице Кузбасса возобновил работу областной перинатальный центр, который в начале месяца закрылся на генеральную уборку, а также профилактику и плановый ремонт.

– Наш перинатальный центр открыт и ждет своих пациенток! <...> Приехать к нам можно с началом родовой деятельности, излитием вод или какими-либо жалобами, – отметили в центре.

При этом ранее учреждение и планировало открыться в этот день, а слухи о сдвинутых на конец лета сроках открытия, которые ранее были опубликованы в Сети, не подтвердились.

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