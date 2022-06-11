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Кемеровский перевозчик самовольно снизил число рейсов популярного автобусного маршрута

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Жители кузбасской столицы пожаловались, что в последнее время востребованный автобусный маршрут, который соединял два отдаленных друг от друга района, исчез с городских дорог. В кемеровской администрации AVOKADO объяснили причину его "пропажи".

Жители кузбасской столицы пожаловались в Сети властям, что с городских дорог исчез востребованный маршрут, из-за чего граждане испытывают массу неудобств. Так, свое недовольство пассажиры выразили в социальных сетях градоначальника Ильи Середюка.


Речь идет об автобусе № 64т, который ранее следовал из Кировского района в другой конец города, а именно: в микрорайон Южный.

– В Кировском тоже люди живут и приходится ездить на работу через мосты. Раньше были производства на правом берегу. Теперь очень мало, рассказала интернет-пользовательница.

При этом представитель кемеровской мэрии в ответ заявил, что маршрут № 64т никто не отменял. Так, теперь его обслуживанием занимается частный перевозчик, который не обеспечивает стопроцентного выполнения рейсов

По плану частный перевозчик, который обслуживает таксомоторный маршрут №64т, должен выполнять 10 рейсов. В настоящее время предприниматель не обеспечивает стопроцентного выполнения рейсов, – рассказали AVOKADO в правительстве.

Таким образом, востребованный маршрут полностью не исчез из города, а просто стал выходить в город реже. Правда сколько раз в сутки автобусы № 64т выходят на рейс не известно.

Да!
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