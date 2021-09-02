Кемеровский перевозчик получил штраф за самостоятельное изменение водителем маршрута

Кемеровчанин рассказал на платформе "Кузбасс Онлайн" о ситуации, которая сложилась при попытке дождаться автобус. По его словам, нужный транспорт безосновательно изменил маршрут.

— Почему сегодня автобус 9 не поехал до ПАТП 3 по расписанию на 23.12 (а поехал от мебельной прямо по сибирякам) пришлось идти на космос на 91, который в итоге и не остановился. Что за безобразие творится (авт.стиль сохранен — прим. ред.), — возмутился кемеровчанин.

Представители платформы прокомментировали обращение, подтвердив со ссылкой на УЕЗТУ, что водитель маршрута № 9 "КЭМЗ – Сельхозкомплект" действительно самостоятельно изменил схему движения.

— Оператор центральной диспетчерской службы оформила рейс по "вине водителя", — говорится в ответе.

Отмечается, что перевозчик получил штраф, а с водителем маршрута №91 провели внеплановый инструктаж по правилам посадки – высадки пассажиров.