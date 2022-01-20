69-летний кемеровчанин стал жертвой мошенницы в Интернете.

Мужчина, на просторах сети, увидел объявление, что ему предлагают акции крупного предприятия. После регистрации, пенсионеру позвонила "менеджер" компании и убедительно попросила пополнить указанный счет на сумму 174 000 рублей.

Женщина, получив деньги, перестала выходить на связь и тогда мужчина обратился в полицию, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество", которая в качестве максимального наказания предполагает лишение свободы на срок до пяти лет