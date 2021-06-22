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Кемеровский общественник Максим Учватов поддержал антикоррупционное предложение партии "Новые люди"

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Депутаты от партии "Новые люди" в Думе города Томска анонсировали появление Общественного комитета по борьбе с коррупцией. Новая структура будет вести общественный контроль государственных и муниципальных контрактов, а также защищать городской бюджет от неэффективных трат. Инициатива, объединившая все политические силы – от активистов партии КПРФ до сторонников вполне себе либерального "Яблока" - стала ответом на отчет Счетной палаты. В минувшем году аудиторы выявили нарушения с использованием бюджетных средств города на более чем 1,2 млрд. рублей.

Откликнулся на инициативу географических соседей и Максим Учватов – известный кемеровский активист-общественник, основатель проекта "Открытый город", автор многочисленных критических публикаций с разоблачением фактов неэффективного использования средств регионального и муниципальных бюджетов. Основная сфера его интересов – ЖКХ, медицина и госзакупки - именно те сферы, где обычно проверяющие находят немало финансовых нарушений.


Учватов полагает, что инициатива томских Новых людей может быть воплощена и в Кузбассе. Более того, он считает, что активисты и сторонники партии в рамках общественного контроля должны вести мониторинг и анализ государственных закупок.

- Мы видим, что порой бывают закупки предметов роскоши, а с другой стороны очень часто конкурсы о закупках проводятся под конкретного поставщика, что приводит к завышению цен. Необходимо обратить внимание и на 223-ФЗ о закупках, так как он на местах зачастую исполняется только частично. На это в Кузбассе неоднократно обращали внимание органы прокуратуры, - напоминает Учватов.

Кемеровский общественник уверен, что лишь взаимодействие общества и органов власти поможет сделать расходы бюджета более прозрачными и эффективными.

- "Общественный контроль необходим во всех субъектах РФ, и Кузбасс здесь не исключение", - говорит Максим Учватов.
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