Откликнулся на инициативу географических соседей и Максим Учватов – известный кемеровский активист-общественник, основатель проекта "Открытый город", автор многочисленных критических публикаций с разоблачением фактов неэффективного использования средств регионального и муниципальных бюджетов. Основная сфера его интересов – ЖКХ, медицина и госзакупки - именно те сферы, где обычно проверяющие находят немало финансовых нарушений.

Учватов полагает, что инициатива томских Новых людей может быть воплощена и в Кузбассе. Более того, он считает, что активисты и сторонники партии в рамках общественного контроля должны вести мониторинг и анализ государственных закупок.