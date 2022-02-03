Кемеровский наркоторговец-рецидивист получил большой срок в колонии

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Наркосбытчик из кузбасской столицы получил наказание в суде за распространение крупной партии запрещенных веществ.

Правоохранительные органы Кемерова в феврале 2021 года получили информацию о мужчине, который занимался сбытом наркотических веществ.


Стражи порядка задержали злоумышленника при очередной подготовке распространить наркотики. При нем была обнаружена партия героина в восьми свертках. Помимо этого, у мужчины изъяли телефон, в котором была информация о тайниках. Их он организовывал в электрощитках, сетевых коммутаторах и мусорных урнах жилых домов.

— В общей сложности у задержанного было изъято 10 свертков с героином общей массой более 6 граммов, что является крупным размером, — сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Следствие выяснило, что 37-летний местный житель работал через интернет-магазин. Он получал крупные партии запрещенного вещества, которые фасовал и распространял.


Суд признал мужчину виновным. Теперь он проведет 12 лет в исправительной колонии особого режима.


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