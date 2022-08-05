Кемеровский мост остался без табличек с гербами городов региона

Баннеры с гербами городов региона исчезли с опор освещения Кузнецкого моста, что озадачило местных граждан, пишет VSE42.Ru. В причинах пропажи табличек решил разобраться корреспондент AVOKADO, который направил запрос в кемеровскую мэрию.

По информации местных властей, демонтированный конструкции к настоящему дню сильно износились, из-за чего власти приняли решение открыть аукцион, победитель которого должен был взяться за их ремонт, однако желающих на выполнение заказа так и не нашелся.

– Было принято решение через открытый аукцион их отремонтировать, а также предоставить арендатору право размещения рекламы. Однако ни один участник не заявился. Поэтому данные конструкции были демонтированы, – сказали AVOKADO в администрации столицы Кузбасса.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщила, что кемеровчане пожаловались на серьезные пробки из-за ремонта моста