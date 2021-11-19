Кемеровский МФЦ оказался переполнен желающими получить QR-коды о вакцинации

0
Фото:  

Кемеровчане выстроились в очереди в одном из кемеровских МФЦ для получения QR-кода о прохождении вакцинации. О нарушениях антиковидных мер в бюджетном учреждении рассказала горожанка в соцсети губернатора.

Помещение в здании на Пионерском бульваре, где расположен МФЦ, оказалось переполнено жителями областной столицы, которые пришли в учреждение на оформление необходимых документов, в том числе и QR-кодов. Об этом сообщила пользователь Сети в Instagram-аккаунте главы Кемеровской области Сергея Цивилева.


Она обратила внимание губернатора, что в условиях высокого риска заражения COVID-19 правила безопасности в указанном месте не соблюдаются, а именно отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, а из-за столпотворения посетители вынуждены тесно контактировать друг с другом.


На возражение гражданки отреагировали представители региональной администрации. Они заверили, что использовать оборудование по обеззараживанию воздуха в публичных местах – это рекомендация, которая не обязательна к исполнению.

– Также в МФЦ приняты меры по ограничению нахождения заявителей в зоне ожидания, в том числе посредством расстановки мебели и нанесения разметки на полах помещений с целью визуализации допустимого расстояния, – заключили чиновники.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что охранник помешал жительнице Кузбасса без QR-кода покормить ребенка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31181

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined