Кемеровский МФЦ оказался переполнен желающими получить QR-коды о вакцинации

Помещение в здании на Пионерском бульваре, где расположен МФЦ, оказалось переполнено жителями областной столицы, которые пришли в учреждение на оформление необходимых документов, в том числе и QR-кодов. Об этом сообщила пользователь Сети в Instagram-аккаунте главы Кемеровской области Сергея Цивилева.

Она обратила внимание губернатора, что в условиях высокого риска заражения COVID-19 правила безопасности в указанном месте не соблюдаются, а именно отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, а из-за столпотворения посетители вынуждены тесно контактировать друг с другом.

На возражение гражданки отреагировали представители региональной администрации. Они заверили, что использовать оборудование по обеззараживанию воздуха в публичных местах – это рекомендация, которая не обязательна к исполнению.

– Также в МФЦ приняты меры по ограничению нахождения заявителей в зоне ожидания, в том числе посредством расстановки мебели и нанесения разметки на полах помещений с целью визуализации допустимого расстояния, – заключили чиновники.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что охранник помешал жительнице Кузбасса без QR-кода покормить ребенка.