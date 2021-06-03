Кемеровский метеорологи объяснили расхождения в восприятии погоды

Как сообщили метеорологи, в Кузбассе температура воздуха фиксируется специальными психрометрическими будками. Они устанавливаются на траве на двухметровую высоту и защищены от солнца и ветра, что исключает влияние антропогенных факторов.

В то же время обычные домашние термометры находятся под воздействием солнечных лучей, поэтому нагреваются, показывая температуру не воздуха, а нагретых бетона или стекла. В таких случаях устройство может показать +60°С при истинных +35°С.

Помимо этого, погодные явления, такие как ветер и влажность, могут влиять на восприятие погоды человеком. Например, увеличение скорости ветра на 1 м/с снижает ощущаемую нами температуру на 2°С. Из-за этого жару легче переносить при ветре, чем при штиле. Что касается влажности, то ее повышение приводит к тому, что люди хуже переносят и жару, и холод.