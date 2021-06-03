Кемеровский метеорологи объяснили расхождения в восприятии погоды

0
Фото:  

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали об особенностях составления прогноза и причинах, по которым показатели домашних термометров и восприятие погоды могут отличаться от официальных данных.

Как сообщили метеорологи, в Кузбассе температура воздуха фиксируется специальными психрометрическими будками. Они устанавливаются на траве на двухметровую высоту и защищены от солнца и ветра, что исключает влияние антропогенных факторов.


В то же время обычные домашние термометры находятся под воздействием солнечных лучей, поэтому нагреваются, показывая температуру не воздуха, а нагретых бетона или стекла. В таких случаях устройство может показать +60°С при истинных +35°С.


Помимо этого, погодные явления, такие как ветер и влажность, могут влиять на восприятие погоды человеком. Например, увеличение скорости ветра на 1 м/с снижает ощущаемую нами температуру на 2°С. Из-за этого жару легче переносить при ветре, чем при штиле. Что касается влажности, то ее повышение приводит к тому, что люди хуже переносят и жару, и холод.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25720

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined