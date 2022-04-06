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Кемеровский мэр решил сэкономить на взрывах льда на Томи

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Власти кузбасской столицы после беседы с экспертами в 2022 году решили отказаться от взрывов льда на Томи.

Специалисты пришли к выводу, что весной 2022 году устраивать взрывы на льду Томи нет необходимости. В связи с чем жители кузбасской столицы останутся без эффектного зрелища, а властям удастся сэкономить в бюджете немалую сумму.

– Взрывать лед на Томи, по заключению специалистов, в этом году нет необходимости: ледовое поле пронизывают многочисленные трещины, есть полыньи, толщина льда небезопасна для выхода, – прокомментировал кемеровский мэр Илья Середюк.

По данным экспертов, с тонким льдом справятся волнорезы на опорах мостов.


Специалисты подтвердили интернет-журналу AVOKADO факт преждевременного вскрытия одной из рек на юге Кузбасса.

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