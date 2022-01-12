Кемеровский мастер набьет сотню татуировок за 24 часа

Кузбасский центр искусств сообщил о том, что 15 января в Кемерове состоится перфоманс, который устроит местный тату-мастер. Молодой человек набьет 100 татуировок разным людям всего за 24 часа. Участие в мероприятии платное, однако все деньги от сделанных тату пойдут на благотворительность: каждый участник вносит средства в фонд лично. Эскизы татуировок приготовлены заранее.
— Благотворительный перформанс "Добро навсегда" направлен на поддержку тату-культуры в Сибирском регионе, — рассказали сотрудники Кузбасского центра искусств на официальной странице в Instagram.
Мероприятие будет проведено по адресу улица Дзержинского, 6.
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