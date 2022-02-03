Кемеровский магазин торговал хлебом с подозрительными белыми пятнами

В Сети житель областного центра выразил негодование качеством булок, выставленных на продажу в одном из местных магазинов. Судя по кадру, хлеб покрыт белыми пятнами. Комментаторы предположили, что на выпечке мышиные испражнения.

– Главное, чтобы мышь внутри булки не сидела, – с иронией подчеркнул интернет-пользователь.

При этом подписчиков паблика возмутил тот факт, что продукция выставлена на прилавок без упаковки, из-за чего он может быть не безопасен к употреблению.