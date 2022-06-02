Кемеровский магазин лишился терминала после визита рецидивиста

Утром кемеровские силовики получили сигнал, что неизвестный похитил терминал из круглосуточной торговой точки, расположенной на улице Попова. Обнаружить вора удалось по горячим следам. Выяснилось, что преступление совершил 31-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу.

– По предварительной информации, мужчина попросил продавца принести необходимый ему товар. Работница отошла от кассы, а злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил терминал оплаты, который отсутствовал у мужчины на момент задержания, – уточнили в региональной Росгвардии.

Для выяснения всех обстоятельств злоумышленник передан органам внутренних дел. Похищенное имущество теперь разыскивается.