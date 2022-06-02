Кемеровский магазин лишился терминала после визита рецидивиста

0
Фото:  

В столице Кузбасса 31-летний мужчина посетил местный круглосуточный магазин, но его целью была не покупка товаров, а кассовое оборудование.

Утром кемеровские силовики получили сигнал, что неизвестный похитил терминал из круглосуточной торговой точки, расположенной на улице Попова. Обнаружить вора удалось по горячим следам. Выяснилось, что преступление совершил 31-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу.

По предварительной информации, мужчина попросил продавца принести необходимый ему товар. Работница отошла от кассы, а злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил терминал оплаты, который отсутствовал у мужчины на момент задержания, уточнили в региональной Росгвардии.

Для выяснения всех обстоятельств злоумышленник передан органам внутренних дел. Похищенное имущество теперь разыскивается.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36831

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined