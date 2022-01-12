Кемеровский лихач во время погони выпрыгнул из машины на ходу

Накануне вечером ,11 января, около 21:10 по местному времени кемеровские стражи закона получили сигнал о подозрительном автомобилистке за рулем "Рено Логан". По словам очевидцев, мужчина был пьян и находился по адресу проспект Ленинградский, 39.

После звонка на указанное место незамедлительно выдвинулся экипаж ГИБДД. Автомобилиста удалось обнаружить в одном из жилых дворов, правда на все требование остановить машину он не отреагировал.

– Заехав в дворовую территорию в районе строения № 30 по пр. Ленинградскому, водитель попытался скрыться бегством от сотрудников полиции, выпрыгнув из автомобиля. Автомобиль же своим ходом докатился до угла арки жилого дома, расположенного по адресу пр. Ленинградский, 30, – сообщили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Схватить гражданина удалось возле строения № 43 по проспекту Комсомольскому. Правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. Ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП. Виновник отстранен от управления транспортным средством, а иномарка помещена на спецстоянку.