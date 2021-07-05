Кемеровский лихач перевернул автомобиль после резкого торможения на перекрестке

О происшествии стало известно накануне в воскресенье, 4 июля. Тогда в сообществе соцсети появилась съемка, на которой свидетели события запечатлели, как несколько горожан собственноручно ставят перевернутый автомобиль на колеса.

Очевидцы отметили, что дорожный инцидент произошел на пересечении 13 линии и 4 Цветочной в Кемерове около 9:20. Кроме того, со слов местных жителей, машина "выскочила" на большой скорости и свалилась с колес при резком торможении на перекрестке

– Я сама заходила в этот магазин за две минуты до этого, за минуту там проходили две девочки, перекресток очень оживленный, как случилось, что по дороге в эту минуту не было машин – это просто чудо, – заявил автор.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что лихачи за рулем Lamborghini и Mercedes устроили гонки на кемеровской дороге.