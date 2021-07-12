Легковушка протаранила остановку в понедельник, 12 июля, в 4:50 на улице Терешковой, 1, в городе Кемерово. Очевидцы в соцсетях сообщили, что автомобиль вылетел на тротуар, где врезалась в остановку "Пр. Шахтеров".

Из кадра следует, что транспорт получил значительный урон. Кроме того, автор снимка заверил, что в результате столкновения водитель выжил.

– Предварительно, 20-летний водитель LADA Priora не принял меры для снижения скорости, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал, – пояснили в ведомстве.

Степень повреждения остановки уточняют специалисты.