Кемеровский лихач на "Приоре" лишился бампера на авто после столкновения с остановкой

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Автомобиль протаранил остановку в Кемерове и получил критический урон. Подробности ночного инцидента редакции AVOKADO сообщили в городском ГИБДД.

Легковушка протаранила остановку в понедельник, 12 июля, в 4:50 на улице Терешковой, 1, в городе Кемерово. Очевидцы в соцсетях сообщили, что автомобиль вылетел на тротуар, где врезалась в остановку "Пр. Шахтеров".


Из кадра следует, что транспорт получил значительный урон. Кроме того, автор снимка заверил, что в результате столкновения водитель выжил.

– Предварительно, 20-летний водитель LADA Priora не принял меры для снижения скорости, допустил съезд с проезжей части и совершил наезд на препятствие. Никто не пострадал, – пояснили в ведомстве.

Степень повреждения остановки уточняют специалисты.

Да!
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