Кемеровский Ледовый дворец оказался закрыт для массового посещения

Житель кузбасской столицы получил ответ от представителей Ледового дворца на вопрос о закрытии дверей в спортивном комплексе. Так в социальных сетях любопытный пользователь узнал, что для гостей города и местных жителей, которые не имеют отношения к праздничным и спортивным мероприятиям в объекте, вход ограничен.

– Дворец открыт для проведения форумов и праздничных мероприятий приуроченных празднованию 300-летия Кузбасса (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – заявили в администрации ЛДК.

Отмечается, что спортивный дворец будет доступен для массового посещения с первого августа 2021 года.