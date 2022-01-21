Кемеровский кулинар возьмет реванш в битве поваров на шоу "Белый китель"

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Житель кузбасской столицы вступит в битву поваров в реалити-шоу "Белый китель". Мужчина отметил, что намерен в новом сезоне взять реванш за свое прошлое поражение.

Одним из участников реалити-шоу "Белый китель" станет кемеровский повар Михаил Максимов. Стоит отметить, что в прошлом проекте "Битва шефов" кулинар потерпел поражение, но неудача не остановила его, он намерен взять реванш. Подробности рассказали представители телеканала "Пятница!".

— Я пришел на "Белый китель", чтобы еще раз попробовать свои силы и, возможно, забрать белый китель, — высказался житель областного центра.

Ранее кемеровчанин покинул проект "Битва шефов" из-за мясного фарша для хинкали, который раскритиковали участники жюри, в их числе оказались популярные телеведущие Константин Ивлев и Ренат Агзамов.


В этот раз блюда будут представлены на строгую оценку новых ведущих и гуру ресторанного бизнеса. Снимать пробу будут Дмитрий Левицкий, Дмитрий Горовенко и Илья Захаров.

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