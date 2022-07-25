Кемеровский коттедж с видом на сибирскую тайгу попал на продажу за 80 млн рублей

Согласно описанию, площадь дома составляет 500 м², а сам объект расположен участке в 16 соток в жилом районе Лесная Поляна. В тексте объявления сказано, что коттедж одновременно находится в живописном месте с видом на сибирскую тайгу и раскинулся неподалеку от всех значимых объектов инфраструктуры. К слову, возле строения есть парк, сквер, магазины, кафе, детсады, гимназия.

На территории коттеджа обустроен SPA-комплекс, площадь которого достигает площадью 200 м². Он также оснащен бассейном, хаммамом из мрамора с ароматерапией, светотерапией, звездным небом и душем, а также баней из канадского кедра, lounge-зоной с высокими потолками, двусторонним камином из Италии и другими благами цивилизации.

Огромный дом включает в себя и постройку для охраны с санузлом, гаражом для мототехники. Ко всему прочему, коттедж оснащен спрятанным от посторонних глаз кинозалом с проектором и профессиональной акустикой ручной работы, спортзалом, танцевальной комнатой и винным погребом.

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