Кемеровский коттедж с видом на сибирскую тайгу попал на продажу за 80 млн рублей

0
Фото:  

Информация о продаже роскошной недвижимости стоимостью 80 миллионов рублей, расположенной в кемеровской Лесной Поляне, опубликована на известном сайте объявлений.

Согласно описанию, площадь дома составляет 500 м², а сам объект расположен участке в 16 соток в жилом районе Лесная Поляна. В тексте объявления сказано, что коттедж одновременно находится в живописном месте с видом на сибирскую тайгу и раскинулся неподалеку от всех значимых объектов инфраструктуры. К слову, возле строения есть парк, сквер, магазины, кафе, детсады, гимназия.


На территории коттеджа обустроен SPA-комплекс, площадь которого достигает площадью 200 м². Он также оснащен бассейном, хаммамом из мрамора с ароматерапией, светотерапией, звездным небом и душем, а также баней из канадского кедра, lounge-зоной с высокими потолками, двусторонним камином из Италии и другими благами цивилизации.


Огромный дом включает в себя и постройку для охраны с санузлом, гаражом для мототехники. Ко всему прочему, коттедж оснащен спрятанным от посторонних глаз кинозалом с проектором и профессиональной акустикой ручной работы, спортзалом, танцевальной комнатой и винным погребом.


За свою собственность продавец хочет выручить 80 000 000 рублей

Фото: Авито

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38526

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined