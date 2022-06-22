Кемеровский караоке-бар незаконно предлагал посетителям алкоголь

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Правоохранители изъяли спиртное в одном из заведений кузбасской столицы.

При проверке одного из караоке-баров в Центральном районе Кемерова обнаружилось, что документов на право продажи алкоголя, а также подтверждающих легальность продукции в заведении не было. При этом на витринах оказались водка, вина, виски и шампанское, которые предлагались посетителям.


Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 55 литров спиртной продукции. В отношении владельца бара были составлены административные протоколы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В качестве максимального наказания нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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