Кемеровский караоке-бар незаконно предлагал посетителям алкоголь

При проверке одного из караоке-баров в Центральном районе Кемерова обнаружилось, что документов на право продажи алкоголя, а также подтверждающих легальность продукции в заведении не было. При этом на витринах оказались водка, вина, виски и шампанское, которые предлагались посетителям.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 55 литров спиртной продукции. В отношении владельца бара были составлены административные протоколы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В качестве максимального наказания нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.