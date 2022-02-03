Кемеровский "Хатико" полтора года ждет своего умершего хозяина около больницы

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Собака полтора года ждет своего умершего хозяина у кемеровского ковидария.

В социальных сетях появились кадры, как собака сидит на крыльце отделения терапии больницы им. Подгорбунского в Кемерове, где проходил лечение ее хозяин. Правда, как стало известно, он скончался более года назад. Пес все это время находится около входа и ждет его.


Верный "Хатико" не подает признаков агрессии, за что полюбился сотрудникам и пациентам больницы. Ему даже соорудили будку.

— "Бедняга,какая преданность!!!", "вот бы людям такую душу!!!" — прокомментировали видео подписчики сообщества.

Волонтеры пытались организовать переезд собаки в новую семью, однако та убегает и вновь возвращается на прежнее место ожидания.

Видео: Telegram / SHOT

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