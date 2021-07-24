Кемеровский госуниверситет получил штраф за ненадлежащий уход за животными

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Инспекторы кузбасского Россельхознадзора уличили кемеровский университет в нарушении законодательства об обращении с животными.

Надзорный орган в ходе проверки обнаружил, что в вузе нет договора на ветеринарное обслуживание птиц в вольере, журнала наблюдения за животными (с оценкой их состояния). Не было и планов мероприятий для предотвращения массовых заболеваний, а также журнала мойки и дезинфекции.

– В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и выдано предписание с установленными сроками исполнения, – рассказали в областном Россельхознадзоре.

Юрлицо теперь должно заплатить 10 тыс. рублей в качестве штрафа.


Напомним, ранее пользователи Сети рассказали об изможденном состоянии птиц в госуниверситете кузбасской столицы.

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