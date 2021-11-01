Кемеровский гонщик протаранил на рельсах трамвай

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Столкновение иномарки с трамваем произошло сегодня днем в кузбасской столице. В результате ДТП движение электровагонов оказалось парализовано.

Столкновение трамвайного вагона с легковым авто произошло сегодня днем в понедельник, 1 ноября, на рельсах в районе Советского проспекта неподалеку от Токема в кузбасской столице. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Участниками ДТП стал общественный транспорт под №1 и иномарка Chevrolet.

– Виноват оказался водитель легковушки. Он разогнался на отремонтированном в этом году участке дороги и не учел, что на дворе ноябрь, а не июль. В результате гонщик вылетел на обособленные пути, где врезался в трамвай, – прокомментировали инцидент корреспонденту AVOKADO в КЭТК.

Движение трамваев по маршруту №1 к моменту выхода публикации восстановлено, заявил собеседник. Стоит отметить, что ранее электровагоны следовали только до станции КЭМЗ.

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