Кемеровский гонщик протаранил на рельсах трамвай

Столкновение трамвайного вагона с легковым авто произошло сегодня днем в понедельник, 1 ноября, на рельсах в районе Советского проспекта неподалеку от Токема в кузбасской столице. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы. Участниками ДТП стал общественный транспорт под №1 и иномарка Chevrolet.

– Виноват оказался водитель легковушки. Он разогнался на отремонтированном в этом году участке дороги и не учел, что на дворе ноябрь, а не июль. В результате гонщик вылетел на обособленные пути, где врезался в трамвай, – прокомментировали инцидент корреспонденту AVOKADO в КЭТК.

Движение трамваев по маршруту №1 к моменту выхода публикации восстановлено, заявил собеседник. Стоит отметить, что ранее электровагоны следовали только до станции КЭМЗ.