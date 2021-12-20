Кемеровский фотограф запечатлел краснокнижную хищную птицу

Накануне в Сети появилось фото, сделанное фотографом из Кемерово. На снимке запечатлена белая сова — краснокнижный хищник, нечасто встречающийся не только в Кузбассе, но и в соседних регионах.

‒ Эта птица чуть меньше филина, длиной 53 - 66 см, а размах крыльев может достигать 180 см. Держится в основном на земле. Там ее и сфотографировал наш фотогуру Дмитрий Дубиковский, ‒ сообщают в пресс-службе СГК.

Отмечается, что такая сова питается в основном мелкими грызунами, а если их нет — зайчатами и молодыми песцами. В случае, когда пищи недостает, совы могут вообще не загнездиться. Если же кладка все-таки создана, самка начинает насиживание с первого яйца, поэтому вылупившиеся птенцы могут отличаться друг от друга по размеру.