Кемеровский фотограф запечатлел краснокнижную хищную птицу

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Фото:  

Житель кузбасской столицы Дмитрий Дубиковский смог заснять редкую белую сову. Снимок был сделан в рамках проекта "Птицы Кузбасса", реализующегося Сибирской генерирующей компанией (СГК).

Накануне в Сети появилось фото, сделанное фотографом из Кемерово. На снимке запечатлена белая сова — краснокнижный хищник, нечасто встречающийся не только в Кузбассе, но и в соседних регионах.

‒ Эта птица чуть меньше филина, длиной 53 - 66 см, а размах крыльев может достигать 180 см. Держится в основном на земле. Там ее и сфотографировал наш фотогуру Дмитрий Дубиковский, ‒ сообщают в пресс-службе СГК.

Отмечается, что такая сова питается в основном мелкими грызунами, а если их нет — зайчатами и молодыми песцами. В случае, когда пищи недостает, совы могут вообще не загнездиться. Если же кладка все-таки создана, самка начинает насиживание с первого яйца, поэтому вылупившиеся птенцы могут отличаться друг от друга по размеру.

Фото:  
Да!
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