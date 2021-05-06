Кемеровский эпидемиолог рассказала о рисках последующих волн COVID-19 в Кузбассе

Специалист выступила в прямом эфире в соцсети, где рассказала, что на территории Кемеровской области вероятны вспышки третьей, четвертой и последующих волн распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, ключевую роль играет формирование коллективного иммунитета.

– Как только этот иммунитет достигает 70% – в частности, для COVID-19 – распространение возбудителя становится невозможным, – сказала эпидемиолог.

Кроме того, Бруснина отметила, что способствовать становлению всеобщей устойчивости к вирусу может вакцинация населения.