Кемеровский чиновник сговорился с бизнесменами ради махинаций с детским питанием

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Прокуратура в кузбасской столице утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества при реализации нацпроекта. ОПГ поставляла в образовательные учреждения мнимое масло.

Установлено, что между МБУ "Комбинат питания управления образования Администрации города Кемерово" и коммерческими организациями были заключены контракты на поставку сливочного масла для 191 образовательного учреждения города. Бизнесмены и начальник отдела снабжения МБУ сформировали преступную группу, которая поставляла для питания несовершеннолетних некачественный продукт, который, как выяснилось в ходе лабораторных исследований, вовсе не является сливочным маслом. В результате махинаций МБУ был причинен материальный ущерб в размере 8 000 000 рублей.

"С одним из обвиняемых прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной преступной группой)", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Уголовное дело направлено в суд. Предварительное расследование в отношении еще пятерых лиц продолжается.

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