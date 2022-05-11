В Сети жители кузбасской столицы рассказали, что частный сектор постепенно "утопает" в отходах из-за бездействия мусорщиков, которые игнорируют проблемную территорию уже не один месяц. При этом автор сообщения указал, что по некому графику специальная машина должна опустошать местные контейнеры два раза в месяц.

Отмечается, что многочисленные жалобы чиновникам должного результата не принесли и оператор по вывозу ветоши продолжает "грести" с граждан деньги и игнорировать свои обязанности.