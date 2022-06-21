В Сети жители областного центра поделились фотографиями с последствиями мощного дождя, который прошел накануне днем в городе Кемерово. Выяснилось, что летний ливень буквально "смыл" благоустройство у нового многоквартирного дома №9 на улице 1-я Заречная.

Судя по опубликованным кадрам, в результате непогоды участок асфальта на обозначенной территории оказался частично уничтожен вместе с бордюрами.

В кемеровской мэрии журналисту AVOKADO сказали, что сегодня во вторник, 21 мая, застройщик приступил к восстановлению полуразрушенного паводковыми водами благоустройства земли в районе детского сада №28. Обновлению подлежат и водоотводящие лотки.