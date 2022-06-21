Кемеровский бордюр "поплыл" под потоками сильного дождя

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В столице Кузбасса летний дождь частично "смыл" благоустройство кемеровского двора, что не на шутку разозлило местных граждан.

В Сети жители областного центра поделились фотографиями с последствиями мощного дождя, который прошел накануне днем в городе Кемерово. Выяснилось, что летний ливень буквально "смыл" благоустройство у нового многоквартирного дома №9 на улице 1-я Заречная.


Судя по опубликованным кадрам, в результате непогоды участок асфальта на обозначенной территории оказался частично уничтожен вместе с бордюрами.


В кемеровской мэрии журналисту AVOKADO сказали, что сегодня во вторник, 21 мая, застройщик приступил к восстановлению полуразрушенного паводковыми водами благоустройства земли в районе детского сада №28. Обновлению подлежат и водоотводящие лотки.

Фото: социальные сети

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