Кемеровский боец ММА поздравил Сергея Цивилева с юбилеем после досрочной победы в Сингапуре

На турнире ONE: REVOLUTION, проходившем в Сингапуре, Анатолию Малыхину противостоял спортсмен из Ирана Амир Алиакбари. Поединок закончился в первом раунде досрочной победой кузбассовца.
В интервью после боя кемеровский боец ММА выразил благодарность помогавшим ему землякам, а также обратился к губернатору родной области Сергею Цивилеву, поздравив его с прошедшим юбилеем.
- Дай Бог ему здоровья, семье. Процветания. Пусть наш край цветет и в нем рождаются еще больше таких богатырей, которые будут прославлять Кузбасс, - сказал спортсмен.
Напомним, 21 сентября главе Кемеровской области Сергею Цивилеву исполнилось 60 лет.
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