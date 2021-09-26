Кемеровский боец ММА поздравил Сергея Цивилева с юбилеем после досрочной победы в Сингапуре

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Уроженец Кемерова, боец смешанного стиля Анатолий Малыхин отправил соперника в нокаут на турнире в Сингапуре и обратился к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву в послематчевом интервью.

На турнире ONE: REVOLUTION, проходившем в Сингапуре, Анатолию Малыхину противостоял спортсмен из Ирана Амир Алиакбари. Поединок закончился в первом раунде досрочной победой кузбассовца.

В интервью после боя кемеровский боец ММА выразил благодарность помогавшим ему землякам, а также обратился к губернатору родной области Сергею Цивилеву, поздравив его с прошедшим юбилеем.

- Дай Бог ему здоровья, семье. Процветания. Пусть наш край цветет и в нем рождаются еще больше таких богатырей, которые будут прославлять Кузбасс, - сказал спортсмен.

Напомним, 21 сентября главе Кемеровской области Сергею Цивилеву исполнилось 60 лет.

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