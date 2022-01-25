Кемеровский блогер пойдет под суд за ролик с незаконными высказываниями

По версии следствия, в январе 2021 года 36-летний блогер из Кемерова разместил в Сети видео, в котором содержались высказывания, направленные на возбуждение ненависти к правоохранителям. Силовики, в ходе следствия, провели обыски в жилище мужчины, изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и специальные технические устройства.

"Проведенные экспертизы подтвердили, что действия обвиняемого были направлены на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам правоохранительной системы", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении кемеровчанина дело по ч.1 ст. 282 УК РФ будет направлено в суд для рассмотрения по существу в ближайшее время.