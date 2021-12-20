Кемеровский бизнес-центр попал на продажу за 50 млн рублей

Владелец кемеровского бизнес-центра решил расстаться со своим имуществом. При этом он указал, что рассматривает частичную торговлю офисами в здании на улице Заузелкова,7. Общая сумма сделки составляет 49,5 миллионов рублей.
– Продам бизнес-центр в административном здании с качественным современным ремонтом в четырехэтажном здании, – уточнил продавец.
В тексте объявления отмечается, что вблизи с объектом оборудованы остановки общественного транспорта и парковка, которая огорожена шлагбаумом.
Фото: Авито
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